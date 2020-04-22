Yol üzerindeki tezgahında müşterilerini beklerken 1000 kitap bitirdi - Son Dakika
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Yol üzerindeki tezgahında müşterilerini beklerken 1000 kitap bitirdi

7 saat önce

Konya-Afyonkarahisar kara yolunda kurduğu tezgahta meyve satan çiftçi, müşterilerini kitap okuyarak bekliyor.

Yol üzerindeki tezgahında müşterilerini beklerken 1000 kitap bitirdi, System.String[]

Konya-Afyonkarahisar kara yolunda kurduğu tezgahta meyve satan çiftçi, müşterilerini kitap okuyarak bekliyor. Tezgahında beklerken 5-6 yıldır yaklaşık bin kitap bitiren Abdulkadir Özçelebi, müşterilerinin de takdiriyle karşılanıyor.

Sultandağı ilçesindeki bahçesinde yetiştirdiği meyveleri, yol üzerinde, şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlara satan 53 yaşındaki Özçelebi, bir günlük mesaisinin büyük kısmını kitap okuyarak geçiriyor.

Ortaokulu ailesine bakmak için terk etmek zorunda kalan ve çocuk yaşta çiftçiliğe başlayan Özçelebi'nin her yaşa örnek "okuma aşkı", müşterilerle özel bir bağ kurmasını da sağlıyor.

Okuma aşkını çocuklarına da aşılayan ve konservatuvara gönderdiği opera öğrencisi kızının hayallerini destekleyen Özçelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitapların kendisine yeni ufuklar açtığını söyledi.

Özçelebi, 5-6 yıldır kitapsız bir gün geçirmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önceden 'ekonomimi düzeltsem de boş zamanlarımda kitap okusam' derdim. 5-6 senedir nasip oldu. Kitapları set halinde alıyorum. Bir seti bitirirken ötekini sipariş ediyorum, öteki geliyor. Hem güzel zaman geçiriyorum hem de bir şeyler öğreniyorum. Şu ana kadar yaklaşık bin kitap okudum. Her konuda okurum, istişare ederim, bir şeyler öğrenirim. Sağ-sol, siyaset önemli değil, her şeyi okurum. En azından istişare edebilmek adına okurum. 'Bu adam ne diyor, doğru mu, yönlendirilmiş mi taraflı mı?' Bunların da farkına varıyorum okuyarak."

"Kitap okursan kötü düşüncelerden arınırsın"

Okumanın insana çok şey kattığını vurgulayan Özçelebi, "Yeni bir şeyler öğrendikçe, daha önce hiçbir şey bilmediğini de öğrenirsin. Daima okurum, iyiyi ve kötüyü, yaşantıma göre, önüme gelen şartlara göre istişare ederim. Kitap okursan, kötü düşüncelerden arınırsın. 'Komşunun atı varmış, ötekinin arabası iyiymiş, vay efendim bu traktör almış da ödeyememiş de' böyle kötü düşüncelerden arınırsın, harika zaman geçirirsin." diye konuştu.

Müşterilerinden de olumlu tepkiler aldığını dile getiren Özçelebi, şöyle devam etti:

"Müşteri geliyor, 'Amca ne kitap okuyorsun' diyor. 'Şunu' diyorum. Hoşlarına gidiyor, 'Amca bir kitap hediye edeyim mi' diyenler oluyor. Mesela biri geldi, 'Ne kitap okuyorsun amca' dedi. O gün Elmalılı Hamdi Yazır'ın Türkçeye çevirdiği Kur'an-ı Kerim'i okuyordum. 'Tebrik ederim amca' dedi. Açtı arabasının bagajını, bagaj alabildiğince kitap doluydu. 'Buradan dilediğin bir kitabı alabilirsin dedi'. İçinden bir tane kitap seçtim, bana hediye etti. Selametle, o yoluna gitti ben tezgahıma gittim. Bunlar güzel şeyler. Olumlu tepkiler alıyorum, dost oluyoruz, birbirimizin telefonunu alıp veriyoruz. Bazı müşterilerim, 'Amca biz özellikle sen kitap okuduğun için burada duruyoruz, bir şeyler alıyoruz. Ah keşke herkes kitap okusa' diyor."

Mardin'den Muğla'ya yolculuk sırasında Özçelebi'nin tezgahından meyve satın alan müşteri Ahmet Antika da toplumun her kesiminin olduğu gibi çiftçilerin de kitap okumasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Antika, "Örnek olabilecek bir hareket. Toplumumuzun kitap okuma oranlarına bakınca ağabeyimizin yaptığı, hepimize örnek olmalı. Buradan çıkarmamız gereken büyük dersler var. Kitap okumanın yeri, zamanı, yaşı ve mesleği yok." değerlendirmesinde bulundu.

Sultandağı, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 11:11 Kaynak: AA

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