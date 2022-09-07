Karayolları Genel Müdürlüğü , Mersin 'in Gülnar ilçesinde başlayıp, Silifke ilçesine de sıçrayan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı olarak bazı yol ve tünellerin trafiğe kapatıldığını duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Devlet Yolu Büyükeceli mevki, yangın sebebiyle taşıt trafiğine kapatılmıştır. Transit trafik Aydıncık- Gülnar, Gülnar- Silifke güzergahından sağlanacaktır. Aydıncık- Silifke Devlet Yolu 24- 33. kilometreleri arasında yer alan Karayar ve Eceli 1-2-3 tünelleri taşıt trafiğine kapatılmıştır" paylaşımı yapıldı.

Kaynak: DHA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (8) - Son Dakika

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