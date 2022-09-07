Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (8) - Son Dakika
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Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (8)

07.09.2022 22:57
Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (8)

YOL VE TÜNELLER TRAFİĞE KAPATILDIKarayolları Genel Müdürlüğü, Mersin'in Gülnar ilçesinde başlayıp, Silifke ilçesine de sıçrayan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı olarak bazı yol ve tünellerin trafiğe kapatıldığını duyurdu.

YOL VE TÜNELLER TRAFİĞE KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, Mersin'in Gülnar ilçesinde başlayıp, Silifke ilçesine de sıçrayan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı olarak bazı yol ve tünellerin trafiğe kapatıldığını duyurdu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Devlet Yolu Büyükeceli mevki, yangın sebebiyle taşıt trafiğine kapatılmıştır. Transit trafik Aydıncık- Gülnar, Gülnar- Silifke güzergahından sağlanacaktır. Aydıncık- Silifke Devlet Yolu 24- 33. kilometreleri arasında yer alan Karayar ve Eceli 1-2-3 tünelleri taşıt trafiğine kapatılmıştır" paylaşımı yapıldı.


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Mersin'deki orman yangını 13 saattir sürüyor! Alevler havanın kararmasıyla geceyi aydınlattı Mersin'deki orman yangını 13 saattir sürüyor! Alevler havanın kararmasıyla geceyi aydınlattı
Kaynak: DHA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (8) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (8) - Son Dakika
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