"Yol Ver Hayata Projesi" Kapsamında Bayramlaşma Etkinliği

Valimiz Hulusi Şahin, "Yol Ver Hayata Projesi" kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Batman ili Bismil uygulama noktasında yürütülen denetim faaliyetlerine eşlik ederek, görevli personelin ve vatandaşların bayramlarını kutladı. Yapılan denetimlerde vatandaşların ve sürücülerin bayramını tebrik eden Valimiz, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, araç kullanımında hız kuralının önemine vurgu yaptı. Araç sürücüleri ve yolcularına çeşitli hediyelerin verildiği ve ikramların yapıldığı etkinlikte Valimiz, sürücülere sağlıklı ve güvenli yolculuklar temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında Valimize; İl Emniyet Müdür Vekili Levent Köse ve İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak eşlik etti.