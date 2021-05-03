YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR - Son Dakika

YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR

03.05.2021 10:12

İZMİR'de Ödemiş Devlet Hastanesi'nin Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan Dr. Ümit Yavuz (41), kendisine tahsis edilen bisikletle hastaların evlerine giderek sağlık hizmeti veriyor.

İZMİR'de Ödemiş Devlet Hastanesi'nin Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan Dr. Ümit Yavuz (41), kendisine tahsis edilen bisikletle hastaların evlerine giderek sağlık hizmeti veriyor. Bisiklet kullanarak 50 kilo verdiğini, bu dönemde bu şekilde daha fazla hastaya ulaştığını fark ettiğini belirten Dr. Yavuz, ilçede 'Bisikletli doktor' olarak biliniyor. Kendisini görenlerin hastaya gittiğini bildikleri için yol verdiği Dr. Yavuz, bisiklet sporunda elde ettiği derecelerle de adından söz ettiriyor.

Ödemiş Devlet Hastanesi'nde Evde Sağlık Hizmetleri biriminde 7 yıldır sorumlu doktor olarak görev yapan Ümit Yavuz, hastalarına kendi bisikletiyle ulaştı. Hastane yönetimi, 3'üncü yılında Dr. Yavuz'a özel olarak bisiklet tahsis etti. 'Ödemiş Devlet Hastanesi' ve 'Evde Sağlık Hizmeti' yapıştırmaları giydirilen bisikleti kullanan Dr. Yavuz, kaskını takıp, tıbbi malzemelerinin bulunduğu çantasını sırtına asarak yola koyuluyor. Tutkusunu zaman içinde profesyonelleştiren Yavuz, bisiklet sporunda aktif yarışlara katılıyor. Yavuz, geçen yıl Akra Antalya Gran Fondo yarışmasında yaş kategorisinde üçüncü oldu. Katıldığı diğer birçok yarışta da ilk 10 arasında yer alan Dr. Yavuz, Bisiklet kullanımı benim için yaşam biçimi haline geldi. 'Bisikletli doktor' dendiğinde Ödemiş'te herkes beni tanıyor. Araç sürücüleri hastaya gittiğimi bildiği için yol veriyor ve çok pozitif dönüşler alıyorum dedi.

'120 KİLOYDUM'

Bisiklet kullanımıyla kilo verdiğini anlatan Dr. Yavuz, Ödemiş Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde göreve başladığım dönemde araç kullanıyorduk ve ben 120 kiloydum. Sağlık problemleri ve diyabet hastalığı gelişince kilo vermeye karar verdim ve bunun için bisiklet sürmeye başladım. Araçla trafikte çok vakit kaybettiğimi fark edince evlere bisikletle gitmeye başladım. Bisikletle daha hızlı hareket ettiğimi fark ettim. İşimi bisikletle yaparak 50 kilo zayıfladım. Evde sağlık hizmetlerini de bisikletimle yürütünce daha fazla hastaya ulaşabildiğimi de fark ettim. Hem işimi hem hobimi birlikte yürüterek çok daha keyifli bir iş haline getirdim. Günde yaklaşık 8 ile 12 arasında hastaya gidiyorum ve 10 ile 20 kilometre arası mesafe kat ediyorum diye konuştu.

'HİÇBİR HAVA ŞARTI BİSİKLETLE SAĞLIK HİZMETİ YÜRÜTMEMİ ENGELLEMİYOR'

Dr. Yavuz, İlk dönemler evde sağlık hizmetlerini kendi bisikletimle sürdürüyordum, ancak hastane yönetimi bunu fark edince bir projeye dönüştürdü. Her gün kullanıma uygun bir bisiklet temin edildi. Türkiye'de evde sağlık hizmetini bisikletle veren başka bir birim yok ancak ben bunun yaygınlaşmasını hayal ediyorum. Trafiğe daha az takılıyorsunuz ve daha çevreci bir ulaşım yöntemi. Bisikletimi şehir içinde her mevsim kullanıyorum. Gerektiğinde yağmurluğumu giyiyorum yağmur da yağsa, bisikletimle hasta ziyaretlerine devam ediyorum. Hiçbir hava şartı bisikletle sağlık hizmeti yürütmemi engellemiyor ifadelerini kullandı.

Dr. Yavuz'un bisikletiyle ziyaret ettiği, trafik kazası geçirdiği için yatağa bağımlı hale gelen Hüseyin Gaygusuz'un (27) annesi Selver Gaygusuz (63) ise, Hüseyin trafik kazası geçirdi ve yatağa bağımlı hale geldi. Yürüyemiyor, yemek yiyemiyor ve konuşamıyor. Evde sağlık hizmetine ihtiyacı var. Evde bakım doktorumuz, bisikletiyle gelip, Hüseyin ile çok yakından ilgilenip, gerekeni yapıyor diye konuştu.

YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR
YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR
YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR
YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR
YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR
YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR
YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR
YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR
YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR
YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR
YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR
YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR
YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR
YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR
YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR

Devlet Hastanesi, Bisiklet, Hastane, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOL VERİN BİSİKLETLİ DOKTOR GELİYOR - Son Dakika


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