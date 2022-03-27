YOL VERME CİNAYETİNE 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, trafikte yol verme tartışması sonrası çıkan kavgada Batuhan Güler'in (20) pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdiği, ağabeyi Okan Güler'in (30) ise bacağından yaralandığı olayda gözaltına alınan N.C. ile Ö.K. tutuklandı.

Olay, Karabağlar ilçesi Eskiizmir Caddesi'nde, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Okan Güler, trafikte önceden tanıdığı N.C. ile yol verme meselesinden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, N.C., Okan Güler'i darbetti. Çevredekiler araya girip kavgayı ayırdı. Okan Güler, daha sonra kardeşi Batuhan Güler'i de yanına alıp, N.C.'nin evine gitti. Bu sırada N.C.'nin evinden 2 kardeşe pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmalar Batuhan Güler'in karnına, Okan Güler'in ise bacağına isabet etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen Batuhan Güler ve hafif yaralı Okan Güler, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Batuhan Güler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcının incelemesinin ardından Güler'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, pompalı tüfeği ateşlediği iddia edilen N.C. ile olay anında yanında bulunan Ö.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Polisin yaptığı çalışmada, Okan Güler'in çıkan kavgadan bir süre sonra N.C.'yi telefonla aradığı ve ikili arasında gergin bir telefon görüşmesinin geçtiği belirlendi.