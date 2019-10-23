Son Dakika Haberleri: Yol verme kavgası davasında karar: 9 yıl hapis cezası
Son Dakika Güncel Yol verme kavgası davasında karar: 9 yıl hapis cezası

Yol verme kavgası davasında karar: 9 yıl hapis cezası

1 saat önce

Fatih'te 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı yol verme kavgasına ilişkin davada sanık Doğuş Pertez, 'Kasten yaralama' suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yol verme kavgası davasında karar: 9 yıl hapis cezası, System.String[]

Fatih'te 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı yol verme kavgasına ilişkin davada sanık Doğuş Pertez, 'Kasten yaralama' suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih Cerrahpaşa'da 29 Aralık 2018'de sürücü İhsan Dinçer ile yaya Doğuş Pertez arasında yol verme yüzünden çıkan kavgada sürücü Dinçer'in bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Doğuş Pertez ve her iki tarafın avukatları katıldı.

'OLAYDA MEŞRU MÜDAFAA HÜKÜMLERİ OLUŞMUŞTUR'

Önceki celse açıklanan mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık Pertez'in avukatı, "Yazılı savunmamızı tekrar ediyoruz. Mütalaaya büyük ölçüde katılıyoruz. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ediyoruz. Bize göre olayda meşru müdafaa hükümleri oluşmuştur. Sanığın lehine olan hükümler dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'KASTIM YOKTU'

Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Doğuş Pertez, "Savcı mütalaasında benim olayı başlattığımı söylemiş ise de araç geri dönmese bu olay yaşanmayacaktı. Benim şahsı yaralama ya da bıçaklama kastım yoktu" şeklinde konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Doğuş Pertez'e 'Kasten yaralama' suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 9 yıl 4 ay hapis cezası verirken, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Aralık 2018 tarihinde Fatih Cerrahpaşa'da meydana gelen olayla ilgili yapılan araştırmada İhsan Dinçer'i bıçaklayarak öldüren kişinin Doğuş Pertez olduğu kaydedilmişti.

Tanık beyanlarına ve otopsi raporuna yer verilen iddianamede, Dinçer'in bıçaklanmasına ilişkin olayın ani geliştiği, taraflar arasında husumet olmaması ve birden fazla bıçaklama ihtimali olduğu halde tek bıçak darbesi vurduğu belirtilmişti.

Sanık Doğuş Pertez'in kastının yaralamaya yönelik olduğunun belirtildiği iddianamede, 'Kasten yaralama' suçundan 9 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)

Cerrahpaşa, Aralık, Doğuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
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