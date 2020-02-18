Yol verme kavgası güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Yol verme kavgası güvenlik kamerasında

6 saat önce

Niğde'de trafikte yol verme tartışmasından çıkan kavgada, özel halk otobüs şoförü yaralandı.

Niğde'de trafikte yol verme tartışmasından çıkan kavgada, özel halk otobüs şoförü yaralandı.

Özel halk otobüsü şoförü M.E. ile otomobil sürücüsü A.E, Dr. Sami Yağız Caddesi'nde yol verme meselesinden tartışmaya başladı.

Aracından inerek halk otobüsüne giren A.E. ile M.E. arasındaki yumruklu ve sopalı kavgayı yolcular ile trafik polisleri güçlükle ayırdı.

Yaralanan M.E, olay yerine gelen ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü A.E, gözaltına alındı.

Kavga, otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Yol verme kavgası güvenlik kamerasında

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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