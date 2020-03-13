Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme kavgasında silahlar konuşurken olayda 1 kişi hayatını kaybeti.

Yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme kavgasında silahlar konuşurken olayda 1 kişi hayatını kaybeti.


Olay, Siverek ilçesinin Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre gece geç saatlerinde iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada henüz kim tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen tabancadan çıkan mermi Sidar Uygurlar'ın kafasına isabet etti. Ağır yaralanan Uygurlar, olayı gören vatandaşların olay yerine 112 acil ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uygurlar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Polis olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, Kale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:28 Kaynak: İHA
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