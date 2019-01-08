Son Dakika Haberleri: Yol Verme Kavgası, Kanlı Bitti: 1 Yaralı

Yol Verme Kavgası, Kanlı Bitti: 1 Yaralı

54 dakika önce

ADANA'da trafikte yol verme meselesi yüzünden kavga ettiği kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bıçaklanan Muzaffer İ. (30), ağır yaralandı.

Yol Verme Kavgası, Kanlı Bitti: 1 Yaralı, System.String[]
ADANA'da trafikte yol verme meselesi yüzünden kavga ettiği kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bıçaklanan Muzaffer İ. (30), ağır yaralandı. 

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Muzaffer İ., yönetimindeki 27 BA 187 plakalı otomobil ile seyir halindeyken iddiaya göre plakası bilinmeyen otomobildeki kimliği belirsiz 3 kişi ile yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Otomobillerden inen tarafların tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Muzaffer İ. 3 kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Muzaffer İ.'nin kanlar içinde yere yığılmasının ardından otomobile binen 3 kişi, hızla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Muzaffer İ.'yi, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalesinin ardından Muzaffer İ. kentteki özel hastaneye sevk edildi. Tedavisi devam eden Muzaffer İ.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:37 Kaynak: DHA

Yeşilyurt Mahallesi, Seyhan, kavga, Adana, 3. Sayfa
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