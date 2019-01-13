Son Dakika Haberleri: Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti, 1 Yaralı

Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti, 1 Yaralı

1 saat önce

Eskişehir'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi yaralandı.

Yol Verme Kavgası Kanlı Bitti, 1 Yaralı, System.String[]
Eskişehir'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesinde meydana geldi. S.E.K. (18) ile Tuncay A. isimli şahıslar arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Tuncay A. üzerinde taşıdığı tabancayla genç şahsa ateş etti. Bacağından yaralanan S.E.K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan Tuncay A. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:42 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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