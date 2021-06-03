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Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! - Son Dakika

Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti!

03.06.2021 12:09

İstanbul Pendik'te yaşanan yol verme tartışması sürücüler yumruk yumruğa kavga etti. Sürücülerden birinin diğer sürücüye "Superman punch'' tekniğiyle uçan yumruk atması etraftaki insanlara boks ringlerini anımsattı. Yaşanan her ayrıntının kameralarca kaydedildiği kavgayı etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.

Geçtiğimiz gün Pendik'te akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre cadde üzerinde karşılaşan iki araç sürücüsü yol verme nedeniyle sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle araçlardan inen iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

UÇARAK YUMRUK ATTI

Yaşanan kavga boks ringlerini aratmazken, sürücülerden birinin diğer sürücüye 'Superman punch' tekniğiyle uçarak yumruk atması dikkat çekti. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ANLAMSIZ BİR KAVGAYDI"

Meydana gelen kavga esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Uğur Keçeci, "Caddenin göbek kısmında iki araç sürücüsü yol verme nedeniyle kavga etmeye başladı. İlk başta sözlü olarak tartışmaya başladılar. Kavga kısa sürede büyüdü. Araçlardan birinden çıkan 3 kişi 1 kişiye saldırmaya başladı. Biz de esnaf olarak araya girip ayırmaya çalıştık. Anlamsız bir kavgaydı" diye konuştu.

Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti!

Superman, Pendik, kavga, Boks, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol verme kavgası yumruk yumruğa bitti! - Son Dakika


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