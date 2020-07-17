Yol verme kavgası yüzünden çıkan kavgada kaç ölü var? - Son Dakika

Yol verme kavgası yüzünden çıkan kavgada kaç ölü var?
İstanbul Zeytinburnu'nda yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Mermilerin havada uçuştuğu kavgada şans eseri kimseye bir şey olmazken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Zeytinburnu'nda yol verme meselesinden başlayan kavgada sokak savaş alanına döndü. Silahların ateşlendiği kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Olay, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet A. ve oğlu Muzaffer A. yol verme meselesi yüzünden Ali H. ve Ali Ekber H. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırarak tarafları emniyete götürdü. Birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmayan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
KAVGADA KULLANILAN MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ Mİ?
Saat 23.00 sıralarında tekrar olayın yaşandığı sokağa gelen Muzaffer A.'ya henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı. Bunun üzerine Muzaffer A. ve beraberindeki Nihat A. kendilerine ateş açan gruba silahla karşılık verdi. Mermilerin havada uçuştuğu olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olayda ateşlenen mermiler 3 araca ve bir ikamete isabet etti. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Muzaffer A. ve Nihat A.'yı gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürdü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
KAVGA ANIN GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI MI?
Sokakta yaşanan kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflar sokak ortasında tekme ve tokatlarla birbiriyle kavga ediyor. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirmekte güçlük çekiyor. Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:34 Kaynak: İHA
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