Son Dakika Haberleri: Yol verme kavgasında baba 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp edildi
Son Dakika 3. Sayfa Yol verme kavgasında baba 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp edildi

Yol verme kavgasında baba 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp edildi

2 saat önce

Yol verme kavgasında baba 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp edildiBOLU - Bolu'da 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen babanın, yol vermeyen otomobildeki 3 kişi tarafından çocuklarının gözü önünde darp edilmesi kameralara yansıdı.

Yol verme kavgasında baba 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp edildi

BOLU - Bolu'da 3 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek isteyen babanın, yol vermeyen otomobildeki 3 kişi tarafından çocuklarının gözü önünde darp edilmesi kameralara yansıdı.

Olay, Tabaklar Mahallesi PTT Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuğuyla birlikte İzzet Baysal Caddesi'nden PTT Caddesi'ne geçmek isteyen baba N.U, kendisine yol vermeyen 34 YM 4063 plakalı aracın sürücüsüyle sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın üzerine otomobilden inen sürücü ve yanındaki 2 kişi çocuklarının gözü önünde baba N.U.'ya tekme ve yumruklarla saldırdı. Küçük çocukların korku dolu anlar yaşadığı kavgada, çevredeki vatandaşlar bir yandan çocukları sakinleştirirken diğer yandan da kavgayı ayırmaya çalıştı.

Vatandaşların müdahalesiyle sona eren kavganın ardından araç sürücüsü, "Bak sana söylüyorum. Sen önce benim kim olduğumu bir öğren" diyerek aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Darp edilen baba N.U. ise emniyet müdürlüğüne giderek kendisini darp eden kişiler hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yol verme kavgasında baba 3 çocuğunun gözü önünde böyle darp edildi

Bolu, PTT, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:59 Kaynak: İHA
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