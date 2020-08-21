Yol verme kavgasında cinayet işleyen zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada otomobil sürücüsünü kalbinden bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pınarcık köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa G. idaresindeki 78 SH 981 plakalı otomobille yol verme nedeniyle tartıştığı Murat Çetin'in kullandığı 67 AAK 142 plakalı otomobilin önünü kesti. Hızlıca otomobile yaklaşan Mustafa G. elindeki bıçağı Murat Çetin'in kalbine saplayarak otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tedavinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Eğitim ve Araştırmasına kaldırılan talihsiz sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kaçan cinayet zanlısını olaydan bir süre sonra yakalayarak gözaltına alındı. Karakolda işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Kdz. Ereğli Adliyesine sevk edildi. Mustafa G.'nin savcılıktaki sorgusu devam ediyor. - ZONGULDAK