Yol Verme Kavgasında Cinayet - İzmir
1 saat önce
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yol verme meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İzmir
'in Bayraklı
ilçesinde yol verme meselesinden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşpala
Mahallesi 7075 Sokak'ta H.B. (29) 35 FT 269 plakalı ekmek dağıtma kamyonetini yola bıraktı.
Bu sırada oğlunu okul servisine götürmekte olan Veysel Tuna, 35 KB 0775 plakalı motosikletle sokağa geldi. Motosikletle yoldan geçemeyen Tuna ile H.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B, Veysel Tuna ve oğlu Taylan Tuna'yı (16) bıçakla yaraladı.
Bu sırada H.B de darp sonucu yaralandı.
Baba oğul sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Veysel Tuna müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli H.B, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:52 Kaynak: AA
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