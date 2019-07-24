Son Dakika Haberleri: Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı (2)

1 saat önce

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAİzmir'in Konak ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle Gürcan Karatosun (57) ve oğlu Alican Karatosun (26), vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen 3 kişi tarafından saldırıya uğradı.

Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı (2), System.String[]

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İzmir'in Konak ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle Gürcan Karatosun (57) ve oğlu Alican Karatosun (26), vücut geliştirme sporu yaptıkları öğrenilen 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Olayda baba Karatosun hayatını kaybederken, oğlu Alican Karatosun ise yaralandı. Yaşanan olay anı ile ilgili çevrede bir işyerine ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,



İzmir, Konak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 08:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli emniyet müdürü, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıları tuzak kurup yakaladı İzmir'de yol verme kavgasında dövülen baba hayatını kaybetti Taksilere kamera zorunluluğuna mahkemeden iptal kararı geldi Son dakika! Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 22:15:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yol verme kavgasında dövülen baba öldü, oğlu yaralı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]