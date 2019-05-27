Yol verme kavgasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
2 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol verme tartışmasında başından vurulan 22 yaşındaki genç toprağa verildi.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:35 Kaynak: İHA
'nin Gebze
ilçesinde yol verme tartışmasında başından vurulan 22 yaşındaki genç toprağa verildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi'nde dün 41 H 6444 plakalı otomobil sürücüsü Kadir Okur (22) ile 41 SD 149 plakalı otomobil sürücüsü Sertaş D. arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile tabancasını çıkartan Sertaş D., Okur'a ateş etti. Yaralanan genç sürücü çevredeki vatandaşların çağırdığı sağlık ekipleri tarafından Gebze'deki özel bir hastaneye kaldırılırken, Sertaş D. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Okur'un ölümüne neden olan iş adamı Sertaş D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadir Okur için bugün Beylikbağı Mahallesi'ndeki Sarı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Kadir Okur'un babası Yusuf Okur güçlükle ayakta dururken, gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine Kocaeli Büyükşehir Başkanvekili Yaşar Çakmak
ve Okur'un yakınları katıldı. Okur'un cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli
Mezarlığı'na defnedildi.
22 yaşındaki Kadir Okur'un nişanlı olduğu ve 6 ay sonra düğününün olduğu öğrenildi. - KOCAELİ
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