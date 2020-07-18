Yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü - Son Dakika

Yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü

Gaziantep'te, kırsal bir mahallede yaşanan yol verme kavgasında bir anne ağır yaralanırken, oğlu ise hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, kırsal bir mahallede yaşanan yol verme kavgasında bir anne ağır yaralanırken, oğlu ise hayatını kaybetti.

Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı


Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı kırsal Sarıkaya Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden iki grup tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, silahlar ve sopalar kullanılmaya başlandı. Olay sırasında, K.P isimli şahıs, yanında bulunan silahla, tartıştığı anne G.K. ile oğlu C.K.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla anne G.K. ağır yaralanırken, oğul C.K. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden C.K.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kırsal mahalleye çok sayıda jandarma sevk edilirken, kaçan K.P isimli şahsı arama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.


Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Sarıkaya, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 07:37 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

07:57 Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz 07:43 Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir 07:37 Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı 07:25 Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu 23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:04 Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 20:14 İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu 19:07 Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
07:57
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
07:43
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
07:37
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
07:25
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
23:04
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 08:24:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]