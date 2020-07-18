Yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü - Son Dakika

Yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü

Gaziantep'te, kırsal bir mahallede yaşanan yol verme kavgasında bir anne ağır yaralanırken, oğlu ise hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, kırsal bir mahallede yaşanan yol verme kavgasında bir anne ağır yaralanırken, oğlu ise hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı kırsal Sarıkaya Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, yol verme meselesi yüzünden iki grup tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, silahlar ve sopalar kullanılmaya başlandı. Olay sırasında, K.P isimli şahıs, yanında bulunan silahla, tartıştığı anne G.K. ile oğlu C.K.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla anne G.K. ağır yaralanırken, oğul C.K. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden C.K.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kırsal mahalleye çok sayıda jandarma sevk edilirken, kaçan K.P isimli şahsı arama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

Gaziantep, Sarıkaya, Anne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol verme kavgasında kan aktı: 1 ölü - Son Dakika
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