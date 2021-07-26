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"Yol verme" kavgasında kan aktı: Taksici tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu - Son Dakika

"Yol verme" kavgasında kan aktı: Taksici tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu

26.07.2021 09:17

Şişli'de taksici ile kapalı kasa minibüs sürücüsü arasında meydana yol verme kavgasında çıktı.

Şişli'de taksici ile kapalı kasa minibüs sürücüsü arasında meydana yol verme kavgasında çıktı. Taksici sürücüye önce sopayla saldırdı ardından da silahla bacağından vurdu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis kaçan taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şişli Kuştepe'de meydana gelen olayda, kapalı kasa minibüs sürücüsü ve taksici yol verme yüzünden birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın devam etmesi üzerine sürücüler birbirlerine çarparak ilerledi.

ÖNCE SOPAYLA SALDIRDI SONRADAN SİLAHLA VURDU

Taraflar caddenin sonuna geldikleri esnada araçtan inen taksici sopayla minibüs sürücüsüne saldırdı. Saldırı sonrası taksici tabancayla sürücüyü bacağından yaraladı. Olayın ardından saldırgan taksici olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Öte yandan, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kovanları toplayan ekipler, kimliğini tespit ettikleri taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Yol verme kavgasında kan aktı: Taksici tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu
Yol verme kavgasında kan aktı: Taksici tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu

Minibüs, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Yol verme' kavgasında kan aktı: Taksici tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu - Son Dakika


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