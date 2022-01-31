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Yol verme kavgasında taksiyle önünü kesip böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika

Yol verme kavgasında taksiyle önünü kesip böyle kurşun yağdırdı

31.01.2022 09:52

Yol verme kavgasında taksiyle önünü kesip böyle kurşun yağdırdı Adana'da trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışmada 18 yaşındaki genç, tartıştığı kişiyi taksiyle kovalayıp tabancayla ateş etmesi saniye saniye görüntülendi Olaydan sonra yakalanan zanlı tutuklandı Adana'da trafikte yol...

Yol verme kavgasında taksiyle önünü kesip böyle kurşun yağdırdı

Adana'da trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışmada 18 yaşındaki genç, tartıştığı kişiyi taksiyle kovalayıp tabancayla ateş etmesi saniye saniye görüntülendi

Olaydan sonra yakalanan zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada 18 yaşındaki genç, tartıştığı şahsı taksiyle kovalayıp tabancayla ateş etmesi saniye saniye görüntülenirken, zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 18 Ocak günü saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan kente gelen Yusuf Onur E. (28), ara sokakta karşılaştığı taksici ve içindeki yolcu ile yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Taksideki yolcu elinde tabancayla inince Yunus Onur E. otomobiliyle olay yerinden kaçarken, yolcu da taksiciyle birlikte peşine düştü. Şahsı bir süre takip eden taksideki genç, caddede yolu keserek yeniden araçtan indi. Şahıs, manevra yaparak ara sokağa giren Yunus Onur E.'nin aracına tabancayla peş peşe ateş edip, kaçtı. Bu anlar bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Silahtan çıkan kurşunlardan birinin kolunu sıyırdığı Yunus Onur E.'nin ihbarı üzerine bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde 4 kurşun girişi olduğunu tespit etti. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 19 ayrı hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle Ağustos ayında yakalanıp tutuklanan ve Aralık ayında cezaevinden çıkan Doğan B. olduğunu belirledi. Çeşitli suçlardan 50 kaydının olduğu saptanan ve Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde saklandığı tespit edilen zanlı, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheli, görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan B., çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmeye teşebbüsten" tutuklandı.

Yol verme kavgasında taksiyle önünü kesip böyle kurşun yağdırdı
Yol verme kavgasında taksiyle önünü kesip böyle kurşun yağdırdı
Yol verme kavgasında taksiyle önünü kesip böyle kurşun yağdırdı
Yol verme kavgasında taksiyle önünü kesip böyle kurşun yağdırdı
Yol verme kavgasında taksiyle önünü kesip böyle kurşun yağdırdı
Yol verme kavgasında taksiyle önünü kesip böyle kurşun yağdırdı

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İstanbul, Çukurova, Adana, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol verme kavgasında taksiyle önünü kesip böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yol verme kavgasında taksiyle önünü kesip böyle kurşun yağdırdı - Son Dakika
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