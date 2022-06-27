Yol verme kavgasında ortalık birbirine girdi! Hamile kadının bayılmasını dahi umursamadılar - Son Dakika
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Yol verme kavgasında ortalık birbirine girdi! Hamile kadının bayılmasını dahi umursamadılar

27.06.2022 11:25

Gaziantep'te yol verme meselesinden başlayan tartışma meydan kavgasına dönüştü. Kavga sırasında hamile bir kadının yol ortasında bayılmasını dahi umursamayan sürücülerin kavgaya devam etmesi kameraya kaydedildi.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında iddiaya göre trafikte seyir halinde olan iki aracın sürücüsü arasında yol verme anlaşmazlığından dolayı sözlü tartışma çıktı.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Araçları durdurarak yolun ortasında tartışmaya başlayan sürücüler arasındaki tartışma bir süre sonra meydan kavgasına döndü. Tartışma sırasında sürücülerden birinin diğer aracın arka camını kırmasıyla ortalık karışırken o anlar amatör bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti

HAMİLE KADININ BAYILMASINA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Kavgaya tutuştuğu araç sürücüsünün eşinin hamile olmasına aldırmaya diğer sürücü ortalığı birbirine kattı. Kavga esnasında hamile kadının feryat ederek baygınlık geçirmesi anbean görüntülere yansıdı. Çevredeki vatandaşların bir yandan hamile kadınla ilgilenirken diğer yandan sürücüleri ayırmaya çalışmasını kamera saniye saniye kaydetti. Hamile kadının yol ortasında bayılmasına rağmen sürücülerin kavgayı sürdürmesi pes dedirtirken kavga esnasında iki taraf da araçlarının camını kırdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleşirken hamile kadının baygınlık geçirmesinden dolayı vatandaşlar kavga eden sürücülere tepki gösterdi.

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Son dakika haber... Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti Son dakika haber... Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti
Kaynak: İHA

Şahinbey, Tragger, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol verme kavgasında ortalık birbirine girdi! Hamile kadının bayılmasını dahi umursamadılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yol verme kavgasında ortalık birbirine girdi! Hamile kadının bayılmasını dahi umursamadılar - Son Dakika
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