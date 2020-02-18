Yol verme kavgasında otobüs şoförünü darbetti - Son Dakika
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Yol verme kavgasında otobüs şoförünü darbetti

6 saat önce

NİĞDE'de otomobil sürücüsü A.E., trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada özel halk otobüsü şoförü M.E.'yi darbetti.

Yol verme kavgasında otobüs şoförünü darbetti, System.String[]

NİĞDE'de otomobil sürücüsü A.E., trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada özel halk otobüsü şoförü M.E.'yi darbetti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bor Caddesi üzerinde özel halk otobüsü şoförü M.E. ile otomobil sürücüsü A.E., sıkışan trafikte, yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Oskar Durağı'na geldiğinde otomobilinden inen A.E., otobüse binip sürücü M.E.'ye vurmaya başladı. M.E. de yanındaki beyzbol sopasını alıp, karşılık verdi. Otobüs içerisinde başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Kavgaya müdahale eden otobüs yolcuları, tarafları ayırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

A.E. gözaltına alınırken, otobüs şoförü M.E. ise çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kavga otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, iki sürücü de birbirinden şikayetçi oldu.


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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:33 Kaynak: DHA
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