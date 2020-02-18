Yol verme kavgasında otobüs şoförünü darbetti (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol verme kavgasında otobüs şoförünü darbetti (2) - Son Dakika

Yol verme kavgasında otobüs şoförünü darbetti (2)

7 saat önce

ŞOFÖR O ANLARI ANLATTINiğde'de, otomobil sürücüsü A.E. tarafından trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada darp edilen özel halk otobüsü şoförü Mustafa Ergin, yaşadığı o anları DHA'ya anlattı.

Yol verme kavgasında otobüs şoförünü darbetti (2), System.String[]

ŞOFÖR O ANLARI ANLATTI

Niğde'de, otomobil sürücüsü A.E. tarafından trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada darp edilen özel halk otobüsü şoförü Mustafa Ergin, yaşadığı o anları DHA'ya anlattı. Otomobil sürücüsünün çift şeritli yolda kendisini aracıyla sıkıştırdığını belirten şoför Ergin, "Ben kendisini geçtim, çift şerit halinde Oscar Durağı'na vardık. Durağa yanaştım, kapıları açtım, yolcu indiriyorum. Bu arada sol cama geldi eliyle vurdu, küfürler etti. Ben açmadım camı, ondan sonra kapıya geldi. 'Nasıl araba sürüyorsun' diyerek küfürler yağdırdı, bana yumruk salladı. Yolcular müdahale etti. Ben ona sopa salladım. O anda benim elimden aldı, sonra yolcular girdi. Darp edildim. Sonra indik aşağıya o sırada polis geldi. Çevredekilerin ellerinden kurtuldu. Polisin yanında bir daha kavgaya tutuştuk. Orada da küfür etti bana. Polis memurlarıyla hastaneye gittik elimi sardılar. Rapor  aldım. Şikayetçi oldum" dedi.


DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:48 Kaynak: DHA
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