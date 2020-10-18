'Yol verme' kavgasında tabancayla sürücünün üstüne yürüdü (2) - Son Dakika

'Yol verme' kavgasında tabancayla sürücünün üstüne yürüdü (2)
18.10.2020 22:35
YAKALANDIBursa'da, yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine, otomobil sürücüsü tabanca ile otobüs sürücüsünün üstüne yürüdü.
YAKALANDI
Bursa'da, yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine, otomobil sürücüsü tabanca ile otobüs sürücüsünün üstüne yürüdü. Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 16 AKP 137 plakalı otomobilin sürücüsünün Ramazan K. olduğunu tespit etti. Ramazan K., polis ekiplerince evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Kavgada kullanılan kuru sıkı tabancaya ise el konuldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Muammer İRTEM/BURSA,
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