Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi

29.03.2022 12:07
Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kafelerin bulunduğu sokak üzerinde 'yol verme' sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada yumruklar havada uçuştu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kafelerin bulunduğu sokak üzerinde 'yol verme' sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada yumruklar havada uçuştu.

Olay, 27 Mart Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Sipahi Sokak üzerinde iki sürücü arasında 'yol verme' sebebi ile tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırmaya başladı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Pazarda yankesicilik yapan 2 suç makinesi kadın tutuklandı Pazarda yankesicilik yapan 2 suç makinesi kadın tutuklandı Yemin Dizisi 415. Bölüm Fragmanı Yemin Dizisi 415. Bölüm Fragmanı

Serdivan, 27 Mart, Sakarya, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Fatih Terim başkanlığı istemez! Galatasaray'ın borç defterini gören vazgeçiyor
11:59 Torunu öldürtmüş, testereyle parçalara ayırmıştı: Rizeli Dursun dedenin cesedi bulunamıyor
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:33 Bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:14:41. #1.12#
SON DAKİKA: Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement