Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

29.03.2022 20:21

Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştuSAKARYA Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kafelerin bulunduğu sokak üzerinde 'yol verme' sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada yumruklar havada uçuştu.

Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

SAKARYA Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kafelerin bulunduğu sokak üzerinde 'yol verme' sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada yumruklar havada uçuştu.

Olay, 27 Mart Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Sipahi Sokak üzerinde iki araç arasında 'yol verme' sebebi ile tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırmaya başladı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

YORUMLAR
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Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi

Serdivan, Tragger, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol verme kavgasında taraflar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


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