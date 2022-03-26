Yol verme kavgasında tüfekle vurulan Batuhan öldü, ağabeyi yaralı - Son Dakika
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Yol verme kavgasında tüfekle vurulan Batuhan öldü, ağabeyi yaralı

26.03.2022 15:19
Yol verme kavgasında tüfekle vurulan Batuhan öldü, ağabeyi yaralı

İZMİR'de yol verme tartışması sonrası çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Batuhan Güler (20) yaşamını yitirdi, kardeşi Okan Güler (30) ise bacağından yaralandı.

İZMİR'de yol verme tartışması sonrası çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan Batuhan Güler (20) yaşamını yitirdi, kardeşi Okan Güler (30) ise bacağından yaralandı.

Olay, Karabağlar ilçesi Eskiizmir Caddesi'nde, gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Okan Güler, trafikte N.C. ile yol verme meselesinden tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, N.C., Okan Güler'i darbetti. Çevredekiler araya girip kavgayı ayırdı. Okan Güler, daha sonra kardeşi Batuhan Güler'i de yanına alıp, N.C.'nin evine gitti. Bu sırada N.C'nin evinden 2 kardeşe pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmalar Batuhan Güler'in karnına, Okan Güler'in ise bacağına isabet etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen Batuhan Güler ve hafif yaralı Okan Güler, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Batuhan Güler, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcının incelemesinin ardından Güler'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Polis, olayın ardından N.C.'yi gözaltına aldı. Olay anında evde N.C.'nin yanında olduğu belirlenen 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan, ateş eden şüphelinin tespit edilebilmesi için olayda kullanılan pompalı tüfeğe el konulup, kriminal laboratuvara gönderildi.


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Karabağlar, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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