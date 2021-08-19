YOL VERME KAVGASINDA VURULAN YUNUS EMRE, 5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ - Son Dakika

Olay, 14 Ağustos günü 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Bayazıt ile Y.E. arasında, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Y., belinden çıkardığı tabancayla Yunus Emre Bayazıt'a ateş etti. Yaralanan Bayazıt, kanlar içinde yere yığılırken, E.Y. ise kaçtı. Yunus Emre Bayazıt, çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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