GAZİANTEP'te, trafikte yol verme kavgası sırasında tabancayla vurulan Yunus Emre Bayazıt (24), tedavi gördüğü hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 14 Ağustos günü 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Bayazıt ile Y.E. arasında, trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Y., belinden çıkardığı tabancayla Yunus Emre Bayazıt'a ateş etti. Yaralanan Bayazıt, kanlar içinde yere yığılırken, E.Y. ise kaçtı. Yunus Emre Bayazıt, çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bayazıt, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yunus Emre Bayazıt'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.
Polis, E.Y.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › YOL VERME KAVGASINDA VURULAN YUNUS EMRE, 5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ - Son Dakika