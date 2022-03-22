Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu...O anlar kamerada - Son Dakika

Yol verme kavgasında yumruklar, tekmeler havada uçuştu...O anlar kamerada

İSTANBUL - Pendik'te 2 otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kavganın büyüdüğü tartışmada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. O anlar vatandaşların hem cep telefonu kamerasına hem de araç içi kamarasına yansıdı.

Yol verme kavgası, geçtiğimiz günlerde 09.30 sıralarında Pendik D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, 2 otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kavganın büyüdüğü tartışmada yumruklar havada uçuştu. O anlarda diğer otomobil sürücüleri otomobillerinden inip koşarak kavgayı ayırmaya çalıştı. Trafiğin ortasında kavga eden sürücüler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Kavga nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler korna çalarak kavga eden taraflara tepki gösterdi. Öte yandan sürücülerin yol verme kavgası vatandaşların hem cep telefonu kamerasına hem de sürücülerin araç içi kamarasına saniye saniye yansıdı.