Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga kamerada
1 saat önce
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga kamerada Kavgada sopalar, yumruklar havada uçuştuÇORUM – Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:09 Kaynak: İHA
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga
kamerada
Kavgada sopalar, yumruklar havada uçuştu
ÇORUM – Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.
Olay, Sungurluoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necmettin Erbakan
Caddesi üzerinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Araçlarından inen şahıslar birbirlerine sopalarla vururken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.
Vatandaşlar tarafından görüntülenen kavgayı vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı.
Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı ABD'de suçsuz yere 26 yıl hapis yatan kişiye 7,2 milyon lira tazminat ödenecek