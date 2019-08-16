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Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga kamerada

1 saat önce

Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga kamerada Kavgada sopalar, yumruklar havada uçuştuÇORUM – Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga kamerada
Kavgada sopalar, yumruklar havada uçuştu
ÇORUM – Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.
Olay, Sungurluoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Araçlarından inen şahıslar birbirlerine sopalarla vururken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.
Vatandaşlar tarafından görüntülenen kavgayı vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı.
Sungurlu, Çorum, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:09 Kaynak: İHA
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