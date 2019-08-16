Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı
39 dakika önce
ÇORUM (İHA) – Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:05 Kaynak: İHA
ÇORUM (İHA) – Çorum
'un Sungurlu
ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavga
çıktı.
Olay, Sungurluoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necmettin Erbakan
Caddesi üzerinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Araçlarından inen şahıslar birbirlerine sopalarla vururken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.
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