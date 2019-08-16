Son Dakika Haberleri: Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı
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Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı

39 dakika önce

ÇORUM (İHA) – Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

Yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı, System.String[]
ÇORUM (İHA) – Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı.

Olay, Sungurluoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Araçlarından inen şahıslar birbirlerine sopalarla vururken yumruklar ve tekmeler havada uçuştu.

Vatandaşlar tarafından görüntülenen kavgayı vatandaşlar ve polis güçlükle ayırdı. - ÇORUM
Sungurlu, Çorum, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:05 Kaynak: İHA
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