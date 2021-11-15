YOL VERME TARTIŞMASI BIÇAKLI, DEMİR ÇUBUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ - Son Dakika

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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir halı yıkama firmasının 2 çalışanı ile bir baba-oğul arasında yol verme nedeniyle çıkan ve demir çubuk ve bıçaklarında kullanıldığı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Yeşilyurt semtinde meydana geldi. Bir halı yıkama firmasında çalışan 2 personel, yol verme kavgası sebebiyle, başka bir araçta bulunan ve baba oğul oldukları öğrenilen 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgayı, araya giren çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Öte yandan, çevredekiler o anları cep telefonlarıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, iki grubun birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı, içlerinden bazılarının ellerinde demir çubuk ve bıçak olduğu görüldü.