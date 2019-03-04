Son Dakika Haberleri: Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

1 saat önce

Sakarya'da yol verme tartışması sonrası çıkan silahlı kavgada bir kişiyi tabanca ile öldüren şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Yol Verme Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü, System.String[]
Sakarya'da yol verme tartışması sonrası çıkan silahlı kavgada bir kişiyi tabanca ile öldüren şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 5 Ocak günü saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serdivan'da başlayan yol verme tartışması kovalamacaya dönüştü. Kimlikleri bilinmeyen şahıslar tarafından Erenler ilçesi Patates Hali mevkilerine kadar takip ettikleri araçta bulunan 36 yaşındaki Beytullah Atabay'a ensesine isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı halde Emniyet Müdürlüğüne kadar gidip "Ben vuruldum" diyen Atabay, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Atabay, 5 günlük yaşam mücadelesi sonucu hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince inceleme başlatıldı. İnceleme sonrasında Atabay'ın katil zanlısı olduğu öne sürülen S.T., isimli şahıs ekipler tarafından saklandığı yerde yakalandı. Emniyete getirilen S.T. isimli şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken S.T.'nin çeşitli suçlardan 11 kaydı olduğu öğrenildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:09 Kaynak: İHA

Polis, Sakarya, 3. Sayfa
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