Motosikletini çarpıp kaçmak isteyen kadını, otomobilinin üzerine çıkarak durdurmaya çalıştı

Yol verme tartışması kaputun üzerinde bitti

Kadın sürücü ve motokurye arasında ilginç tartışma kameralara yansıdı

İSTANBUL - Sarıyer'de bir kadın sürücü ve motokurye arasında tartışma çıktı. Otomobilin kaputunun üzerine uzanan kurye ve sürücü arasındaki tartışma vatandaşın kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz haftalarda Sarıyer'de meydana geldi. İddiaya göre, kadın sürücü ve motokurye arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobil manevra yaparken motora çarptığı iddiasıyla kurye motorundan inerek otomobilin kaputunun üzerine uzandı. Kadın sürücü ise otomobili sürmeye devam etti. Daha sonra aracından inerek kuryeye, "iner misin şu arabamdan, arabamdan iner misin? sen benim önüme kırdın" diye bağırdı. İlerleyen dakikalarda ise çevredeki vatandaşların da araya girmesiyle olay fazla büyümeden kapandı. O anlar ise saniye saniye bir vatandaşın kamerasına yansıdı.