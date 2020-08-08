Yol verme tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, trafikte çıkan kavgayı, polis güçlükle sonlandırdı.

Kavga, saat 15.00 sıralarında, Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen minibüs ve otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı. Araçlarını yol üzerinde durduran taraflar, kavgaya tutuştu. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen trafik ekipleri ile vatandaşlar, kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak 2 tarafı sakinleştirmek kolay olmadı. Güçlükle birbirlerinden ayrılan taraflar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Yaşanan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.