Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, tekme ve yumrukla havada uçuştu - Son Dakika
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Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, tekme ve yumrukla havada uçuştu

13.05.2022 16:35

Arnavutköy'de iki otomobilde bulunan kişiler yol verme nedeniyle tekme ve yumruklarla bir birlerine saldırdı.

Arnavutköy'de iki otomobilde bulunan kişiler yol verme nedeniyle tekme ve yumruklarla bir birlerine saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan iki otomobilde bulunan kişiler yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma yerini kavgaya bıraktı. İki grup bir birlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(Batuhan Toprak - İHA)

Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, tekme ve yumrukla havada uçuştu
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, tekme ve yumrukla havada uçuştu
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, tekme ve yumrukla havada uçuştu
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü, tekme ve yumrukla havada uçuştu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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