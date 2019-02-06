Yol Verme' Tartışması Meydan Kavgasına Dönüştü 3 Yaralı
33 dakika önce
Bursa'da 2 grup arasında yol verme nedeniyle çıktığı öğrenilden kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi de yüzüne vurulan içki şişesiyle yaralandı.
Bursa
'da 2 grup arasında yol verme nedeniyle çıktığı öğrenilden kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi de yüzüne vurulan içki şişesiyle yaralandı. Meydan savaşını aratmayan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi
ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokaktan hızla geçen 16 ABC 707 plakalı otomobildekiler ile sokakta duran gençler arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi ile kavgaya dönüştü. Meydan savaşını aratmayan kavgada B.D. yüzüne vurulan içki şişesiyle, A.D. ve B.S., vücudunun çeşitli bölgelerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yumrukların ve sandalyelerin konuştuğu kavga, meydan savaşını aratmazken, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yaralılar, olay yerinde bulunan araçları ile çevredeki hastanelere götürüldü. Polis
ekipleri, olayın ardından kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:02 Kaynak: DHA
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