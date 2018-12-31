Yol Verme Tartışmasında Aracı Kurşunlanan Sürücü Canını Zor Kurtardı
7 dakika önce
Yol verme tartışmasında aracı kurşunlanan sürücü canını zor kurtardıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol verme sırasında birbirine sürten araçların sürücüleri arasında çıkan tartışmada, sürücülerden biri diğerinin aracına kurşun yağdırdı.
Yol verme tartışmasında aracı kurşunlanan sürücü canını zor kurtardı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde yol verme sırasında birbirine sürten araçların sürücüleri arasında çıkan tartışmada, sürücülerden biri diğerinin aracına kurşun yağdırdı. Olayda aracına 5 kurşun isabet eden sürücü canını zor kurtardı.
Olay Gebze Sultanorhan Mahallesi 1115 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aykut K. yönetimindeki 41 JD 494 plakalı cip, başka yönden gelen aracın sol çamurluk kısmına çarptı. Çarpma sonrasında Aykut K. ile diğer sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonrası ismi öğrenilemeyen sürücü silahına sarılarak Aykut K.'nın aracına 5 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan aracın sürücüsü olayı yara almada atlatırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri incelemesinin ardından kaçan diğer sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:29 Kaynak: İHA
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