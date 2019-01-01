Son Dakika Haberleri: Yol Verme Tartışmasında Aracı Kurşunlanan Sürücü Canını Zor Kurtardı

Yol Verme Tartışmasında Aracı Kurşunlanan Sürücü Canını Zor Kurtardı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol verme kavgasında sürücülerden biri diğerinin aracına kurşun yağdırdı.

Yol Verme Tartışmasında Aracı Kurşunlanan Sürücü Canını Zor Kurtardı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol verme kavgasında sürücülerden biri diğerinin aracına kurşun yağdırdı. Aracına 5 kurşun isabet eden sürücü canını zor kurtardı.

Olay Gebze Sultanorhan Mahallesi 1115 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut K. yönetimindeki 41 JD 494 plakalı cip, başka yönden gelen aracın sol çamurluk kısmına çarptı. Çarpma sonrasında Aykut K. ile diğer sürücü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonrası ismi öğrenilemeyen sürücü silahına sarılarak Aykut K.'nın aracına 5 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan aracın sürücüsü olayı yara almada atlatırken, silahlı saldıran ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri incelemesinin ardından kaçan diğer sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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