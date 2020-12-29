Yol verme tartışmasında babası öldürülen sürücü: Böyle kişileri idam etsinler - Son Dakika

Yol verme tartışmasında babası öldürülen sürücü: Böyle kişileri idam etsinler

29.12.2020 09:41
Yol verme tartışmasında babası öldürülen sürücü: Böyle kişileri idam etsinler, System.String[]

AKSARAY'da trafikte seyir halindeyken 'yol verme' tartışması sonucu çıkan kavgada babası Salim Tuğ (53) gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Yaşar Tuğ, 8 kişinin saldırısına uğradıklarını belirterek, "Böyle kişileri lütfen, idam etsinler.

AKSARAY'da trafikte seyir halindeyken 'yol verme' tartışması sonucu çıkan kavgada babası Salim Tuğ (53) gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Yaşar Tuğ, 8 kişinin saldırısına uğradıklarını belirterek, "Böyle kişileri lütfen, idam etsinler. Yoksa bu tür olayların önüne geçilemez" dedi.

Avusturya'da yaşayan Yaşar Tuğ, izinli geldiği Türkiye'de cumartesi günü saat 23.30 sıralarında eşi ve TIR şoförü babası Salim Tuğ ile Karacaören köyündeki akrabalarını ziyarete gitti. Ziyaret dönüşü otomobille eve dönmek üzere yola çıkan Yaşar Tuğ'dan Organize Sanayi bölgesindeki kavşağa yaklaştığında arkasından gelen 34 KF 3966 plakalı aracın sürücüsü Abdülkadir Özsular (29), selektör yaparak yol istedi. Seyir halindeyken aralarında işaretlerle anlaşmazlık yaşandı. Tuğ, kırmızı ışıkta durduğunda Özsular'ın aracı ile 34 BPV O84 ve 06 AE 38 42 plakalı otomobil de yanlarında durdu.

ARAÇLARDAN İNEREK DARBEDİP, BIÇAKLADILAR'Arkadaş oldukları öğrenilen üç araçtan inen Abdülkadir Özsular, Abdulbaki K., İbrahim K., Tuncay I., Hüseyin T. (31), Kuddisi K. (32) ve Mustafa K. (25) ile adı öğrenilemeyen 1 kişi iddiaya göre Yaşar Tuğ'a ve babası Salim Tuğ'a saldırdı. Saldırı sırasında Abdülkadir Özsular'ın bıçakla yaraladığı Salim Tuğ, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Salim Tuğ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Yaşar Tuğ da aynı hastanede tedavisinin ardından taburcu oldu. 'KÜFRETTİ, BIÇAKLADIM'Olay yerinden kaçan 8 kişi ise kısa sürede jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişiden Abdülkadir Özsular, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Diğer 7 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Özsular'ın ifadesinde "Küfetti, bıçakladım" dediği öğrenildi. TRAFİK MAGANDASININ SALDIRISINA UĞRADIKAvusturya'dan memleketi Aksaray'a izne geldiğini belirten Yaşar Tuğ, olay günü yaşadıklarını şöyle anlattı: "Maalesef trafik magandasının saldırısına uğradık. Aksaray- Adana kara yolu organize sanayi bölgesi ışıklarına ailecek gelirken, arkamızdan delice selektör yapan bir araç gördüm. Selektörü fark edince yol vermeye çalıştım. Fakat sağ tarafımda TIR olduğu için yol veremedim. Işıklara yaklaşınca biz kenara çekildik. Bize selektör yapan araç, sağımıza geçti. Onun arkasındaki araç da soluma geçti. Biz ışıkta durunca. Babam da bize bir soru soracaklar diye, camı açtı. Babamı o esnada yumruklamaya başladılar. Ben de hemen can havliyle araçtan indim. Onları uzaklaştıracaktım ve kavgayı ayıracaktım. Tam o esnada sol tarafımdaki araçtan inen kişiler bana saldırdı. Sırtımdan aldığım darbelerle yere yığıldım. Onların elinden bir müddet sonra kurtularak, babamın yanına gitmeye çalıştım. O esnada ikinci kez saldırıya uğradım. Ondan sonra benim nefesim kesildi. Gece karanlık olduğu için yerde yatarken babamı seçemedim. Babam 100 metre ilerde yerde yatıyordu. Son gücümü toplayarak babamın yanına koştum. İlk önce baygınlık geçirdiğini sandım. Daha sonra üzerinde kan izlerini gördüm. Babamı orada kontrol ettim. Daha sonra olay yerine ambulans geldi. Babamın o esnada kalbi durmuş ve görevliler kalbini çalıştırmaya uğraştılar."KAÇMAK İSTERKEN OTOMOBİLLE AYAĞINI EZMİŞ Olayın ardından saldırganların kaçtığını belirten Tuğ, "Bize saldırdıktan sonra araçlarına binip kaçmaya başladılar. Ben o kişinin kaçmasına engel olmak isterken, benim ayaklarımın üzerinden araçla geçti. Ben yere düşünce aracın plakasını hafızamda tutmayı başardım. Sonra da aklımda tutuğum plaka doğru çıktı" dedi.  'İDAM ETSİNLER' Tuğ, "Böyle kişileri lütfen, idam etsinler. Yoksa bu tür olayların önüne geçilemez. Ben yurt dışında kurallara uyduğum için burada da kırmızı ışıkta durdum. Ben kurallara uymayınca içimde rahatsızlık oluşuyor. Ama maalesef Türkiye'de bu olay yok. Ben buradan tekrar yetkililere sesleniyorum. Cumhurbaşkanımıza bu tür insanlara ibret olsun diye cezaların artırılmasını istiyorum. Bugün babama oldu? Yarın başkasına da bu olay olabilir. İbretlik çok önemli bir olay" diye konuştu.'DAYIMIN SUÇU, GÜNAHI NEYDİ?'Öldürülen Salim Tuğ'un yeğeni Şuayip Özay da şöyle konuştu:

'"Dayım bana misafir gelmişti. Bu adamın çocukları yok mu?  Bu çocuklara yazık değil mi? Dayımın suçu, günahı neydi? Dayımı niçin öldürdü? İki tokat vurup olayı ayırt edemezler miydi? Ben bu kişilere gerekli tüm işlemlerin yapılmasını istiyorum" dedi.


Yol verme tartışmasında babası öldürülen sürücü: Böyle kişileri idam etsinler
Yol verme tartışmasında babası öldürülen sürücü: Böyle kişileri idam etsinler
Yol verme tartışmasında babası öldürülen sürücü: Böyle kişileri idam etsinler
Yol verme tartışmasında babası öldürülen sürücü: Böyle kişileri idam etsinler
Yol verme tartışmasında babası öldürülen sürücü: Böyle kişileri idam etsinler

Avusturya, Aksaray, Türkiye, Tır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yol verme tartışmasında babası öldürülen sürücü: Böyle kişileri idam etsinler - Son Dakika


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