Olay, merkez Şehitkamil ilçesindeki Üniversite Bulvarı'nda öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre trafikte seyir halindeyken aracıyla kırmızı ışıkta duran Halil Erçel, emniyet şeridini kullanarak önüne kaynak yapmaya çalışan 27 AND 969 plakalı araç sürücüsüne yol vermedi. Kendisine yol verilmemesine sinirlenen sürücü, yeşil ışık yanmasıyla hareketlenen Erçel'i yol boyunca takip etti. Başka bir kırmızı ışıkta duran Erçel'in aracının yanında durarak otomobilinden inen sürücü önce lafla sataştığı Erçel'e saldırmaya çalıştı. Saldırıya uğradığı o anları telefon kamerasıyla görüntüleyen Erçel, saldırganın sürücün ağır hakaretlerine maruz kaldı.

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yol verme tartışmasında karton kutuyla saldırı - Son Dakika

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