Yol verme tartışmasında öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada öldürülen gencin katil zanlısı yakalandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölen Sidar Uygurlar'ın (23) hayatının baharını yaşayan bir genç olduğunu belirtti.

Erin, mesajında, "Sidar Uygurlar'ın katil zanlısı Y.G. emniyet teşkilatımızın uzun takip ve titiz çalışması sonucu bugün sabaha doğru Siverek'te yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür eder, merhumun ailesine bir kez daha başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.

Siverek'in Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'nde 13 Mart'ta, iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurularak yaralanan Sidar Uygurlar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.