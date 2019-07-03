Son Dakika Haberleri: Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti

1 saat önce

TEM Otoyolu'nda yol verme tartışması nedeniyle kurşunlanan otomobil sürücüsü Serdar Çekiç, hayatını kaybetti.

Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti, System.String[]
TEM Otoyolu'nda yol verme tartışması nedeniyle kurşunlanan otomobil sürücüsü Serdar Çekiç, hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Bağcılar İSTOÇ sapağında yaşanan olayda motosiklet sürücüsü Hasan S. ile otomobil sürücüsü Serdar Çekiç yol verme nedeniyle tartışmış, çıkan kavga sonucu silahını çeken motosiklet sürücüsü kurşun yağdırmıştı. Arabada bulunan ablası Aslı A. ve iş arkadaşı Buket A.'nın gözleri önünde vurulan Serdar Çekiç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Çekiç'in cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:13 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı Çorlu'daki tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi Şiddet gördüğü adamdan kaçarken yardımına mahalleli yetişti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 15:09:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]