Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti
1 saat önce
TEM Otoyolu'nda yol verme tartışması nedeniyle kurşunlanan otomobil sürücüsü Serdar Çekiç, hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:13 Kaynak: İHA
'nda yol verme tartışması nedeniyle kurşunlanan otomobil sürücüsü Serdar Çekiç, hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu Bağcılar
İSTOÇ sapağında yaşanan olayda motosiklet sürücüsü Hasan S. ile otomobil sürücüsü Serdar Çekiç yol verme nedeniyle tartışmış, çıkan kavga
sonucu silahını çeken motosiklet sürücüsü kurşun yağdırmıştı. Arabada bulunan ablası Aslı A. ve iş arkadaşı Buket A.'nın gözleri önünde vurulan Serdar Çekiç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Çekiç'in cenazesinin Adli Tıp Kurumu
'na gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL
TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı
Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı
Çorlu'daki tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi
Şiddet gördüğü adamdan kaçarken yardımına mahalleli yetişti