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Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti

1 saat önce

Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti Trafikte yol vermeyen otomobile kurşun yağdırdı Ablası ve iş arkadaşının gözü önünde kurşunlara hedef olan sürücü, hayatını kaybettiİSTANBUL - TEM Otoyolu'nda yol verme tartışması nedeniyle kurşunlanan otomobil sürücüsü...

Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti
Trafikte yol vermeyen otomobile kurşun yağdırdı
Ablası ve iş arkadaşının gözü önünde kurşunlara hedef olan sürücü, hayatını kaybetti
İSTANBUL - TEM Otoyolu'nda yol verme tartışması nedeniyle kurşunlanan otomobil sürücüsü Serdar Çekiç, hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu Bağcılar İSTOÇ sapağında yaşanan olayda motosiklet sürücüsü Hasan S. ile otomobil sürücüsü Serdar Çekiç yol verme nedeniyle tartışmış, çıkan kavga sonucu silahını çeken motosiklet sürücüsü kurşun yağdırmıştı. Arabada bulunan ablası Aslı A. ve iş arkadaşı Buket A.'nın gözleri önünde vurulan Serdar Çekiç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Çekiç'in cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.
Yol verme tartışmasında silahla yaralanan sürücü, hayatını kaybetti
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:56 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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