Yol verme tartışmasında sopayla otobüse saldırdı - Son Dakika
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Yol verme tartışmasında sopayla otobüse saldırdı

06.06.2022 14:17
Yol verme tartışmasında sopayla otobüse saldırdı

Küçükçekmece'de, otobüs şoförü ile başka sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

Küçükçekmece'de, otobüs şoförü ile başka sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Sürücü yanındaki sopayla kendisine tekme atan otobüs şoförüne ve otobüse saldırdı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Atakent Mahallesi 222. Caddede MR40 numaralı otobüste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İkitelli istikametine giden belediye otobüsü ile aynı yöne giden başka bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesiyle otobüs şoförü aşağıya inip otomobil sürücüsüne tekme attı. Sürücü de yanındaki sopayla otobüs şoförüne saldırmaya başladı. O sırada diğer sürücüler engel olmaya çalıştı. Ancak erkek şahıs, otobüsün içine girip şoföre vurmak istedi, içeri giremeyince dışarıdan otobüse sopayla vurdu.

O anlar bir yolculunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Diğer sürücülerine araya girmesiyle olay şahıslar ayrıldı. - İSTANBUL

Yol verme tartışmasında sopayla otobüse saldırdı
Yol verme tartışmasında sopayla otobüse saldırdı

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Kaynak: İHA

Atakent Mahallesi, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol verme tartışmasında sopayla otobüse saldırdı - Son Dakika

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