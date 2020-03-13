'Yol verme' tartışmasında tabancayla vuruldu, hastanede öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yol verme' tartışmasında tabancayla vuruldu, hastanede öldü - Son Dakika

'Yol verme' tartışmasında tabancayla vuruldu, hastanede öldü

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurulan Sidar Uygurlar, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

'Yol verme' tartışmasında tabancayla vuruldu, hastanede öldü, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurulan Sidar Uygurlar, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, kaçan kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde, Siverek'e bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Sidar Uygurlar, 26 HS 234 plakalı otomobille ilçe merkezine doğru giderken, Seyfioğlu Caddesi'nde plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü ile 'yol verme' yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından taraflar, olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra önü kesilen Uygurlar'a araçtan inen kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş açtı. Göğsüne isabet eden mermiyle Uygurlar, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Uygurlar'ı ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaiye alınan Uygurlar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sidar Uygurlar'ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, polis de kaçan saldırganın kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.


Siverek, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:12 Kaynak: DHA
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