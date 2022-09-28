'YOL VERME' TARTIŞMASINDA TÜFEKLE CİPE ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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'YOL VERME' TARTIŞMASINDA TÜFEKLE CİPE ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA

28.09.2022 18:31

ADANA'da otomobil sürücüsü, 'yol verme' nedeniyle tartıştığı kişinin kullandığı cipe pompalı tüfekle ateş açtı.

ADANA'da otomobil sürücüsü, 'yol verme' nedeniyle tartıştığı kişinin kullandığı cipe pompalı tüfekle ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 DHF 10 plakalı cipin sürücüsü ile 01 AHS 676 plakalı otomobilin sürücüsü 'yol verme' nedeniyle tartışmaya başladı. Cip sürücüsünün sopayla saldırdığı otomobil sürücüsü, bagajından pompalı tüfek çıkardı. Bunun üzerine cipin sürücüsü aracına binip hızla kaçmaya başladı. Elinde pompalı tüfek olan kişi ise sürücüsünün hızla olay yerinden uzaklaştığı cipe cadde ortasında ateş açtı. O anlar ise otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'YOL VERME' TARTIŞMASINDA TÜFEKLE CİPE ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'YOL VERME' TARTIŞMASINDA TÜFEKLE CİPE ATEŞ AÇTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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