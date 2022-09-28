Adana 'da, 'yol verme' nedeniyle tartıştığı kişinin kullandığı cipe pompalı tüfekle ateş açan Bilal Can E. (22) ile yanındaki Enes Ş. (22) ve M.E.E. (17), bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından, olaydan yaklaşık 1 saat sonra merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bir sokakta otomobilde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Yol verme' tartışmasında tüfekle cipe ateş açtığı anlar kamerada (2) - Son Dakika

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