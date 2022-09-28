'Yol verme' tartışmasında tüfekle cipe ateş açtığı anlar kamerada (2) - Son Dakika
Üye Girişi

'Yol verme' tartışmasında tüfekle cipe ateş açtığı anlar kamerada (2)

28.09.2022 21:59
'Yol verme' tartışmasında tüfekle cipe ateş açtığı anlar kamerada (2)

3 ŞÜPHELİ DE YAKALANDIAdana'da, 'yol verme' nedeniyle tartıştığı kişinin kullandığı cipe pompalı tüfekle ateş açan Bilal Can E. (22) ile yanındaki Enes Ş. (22) ve M.E.E.

3 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Adana'da, 'yol verme' nedeniyle tartıştığı kişinin kullandığı cipe pompalı tüfekle ateş açan Bilal Can E. (22) ile yanındaki Enes Ş. (22) ve M.E.E. (17), bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından, olaydan yaklaşık 1 saat sonra merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bir sokakta otomobilde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gülşah ÖZGEN- Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA,


YORUMLAR
500
Adana'da gazeteci İbrahim İspaha hayatını kaybetti Adana'da gazeteci İbrahim İspaha hayatını kaybetti Adana'da trafikte çıkan tartışmada araçtaki bir kişinin av tüfeğiyle ateş etmesi kamerada Adana'da trafikte çıkan tartışmada araçtaki bir kişinin av tüfeğiyle ateş etmesi kamerada
Kaynak: DHA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yol verme' tartışmasında tüfekle cipe ateş açtığı anlar kamerada (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:50 Kategori 4 seviyesindeki Ian Kasırgası, Florida'ya ulaştı! Milyonlar tahliye ediliyor
00:39 Reha Muhtar'ın oğluyla kavuşma anları Seren Serengil'in objektiflerine yansıdı
00:14 3. Dünya Savaşı sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken cevap: Bunu bırak konuşmayı, düşünmemek gerekir
00:10 Yunanistan provokatif hareketlerini sürdürüyor: Kriz daha da tırmanacak
23:36 Kabinede revizyon iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu: Fevkalade durum olursa bu tür bir adım atılabilir
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret sorusunu yanıtladı: Hiç endişeniz olmasın
23:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Ocak ayından itibaren düşüş emaresi göreceğiz
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:25 Rusya'da ortaya çıktı! Koronavirüsün ardından yeni bir pandemi tetiklenebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 05:02:40. #1.11#
SON DAKİKA: 'Yol verme' tartışmasında tüfekle cipe ateş açtığı anlar kamerada (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement