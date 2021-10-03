Yol verme nedeniyle tartıştıkları kişiyi darp eden şüpheliler yakalandı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından olaya ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin kullandığı siyah aracın plakası belirlendi. Olayı Y.E.E., Z.D., S.S. ve E.C. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, Ataşehir Atatürk Mahallesi üzerinde 26 Eylül 2021 tarihinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D.T. isimli şahısla trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışan şüpheli şahıslar, D.T.'yi darp ederek yaraladı.

İSTANBUL - Ataşehir yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları şahsı darp ederek yaralayan şüpheliler yakalandı.

Yol verme nedeniyle tartıştıkları kişiyi darp eden şüpheliler yakalandı

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